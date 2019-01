A l’occasion du dernier Face à Face entre Balla Gaye 2 et Modou Lo, Mouhamed Ndaw Tyson a lancé un message fort de fairplay et de sportivité.

Accompagné de Yékini, l’ex leader de Boulfalé a insisté sur le fait que les deux lutteurs de Guédiawaye et Parcelles doivent servir de modèles à la nouvelles génération et n’ont plus droit à l’erreur.

wiwsport.com