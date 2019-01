La cérémonie des CAF Awards se déroulera cette année à Dakar. Et en prélude du match de gala organisé à cette occasion, les légendes du football africain ont tenu une conférence de presse ce dimanche. Prenant la Parole, Samuel Eto’o n’a pas loupé les dirigeants du football africain.

Répondant à la question sur quel combat les anciennes gloires du football africain et comment promouvoir l’énorme talent que regorge le continent, sont entrain de mener, Samuel Eto’o Fils a été cette fois, plus tranchant que son ami El Hadji Diouf. « Il faut d’abord rayer la corruption dans le football, il y a beaucoup de corruption dans notre football. Nous savons tous que, que ça soit la FIFA ou la CAF, il apportent beaucoup d’argent à nos fédérations. Mais il faut que cet argent soit redistribué aux principaux acteurs, c’est à dire les joueurs de football qui font le spectacle. Il faut ces sous soient utilisés pour réaliser des infrastructures sportives. Et cela dans tous les sports », dénonce le quadruple ballon d’Or africain.

En poursuivant son plaidoyer, Eto’o affirme que le talent ne manque pas, mais le problème c’est la gestion du football. L’Afrique a des joueurs qui peuvent titiller les talents européens. « Nos avons des joueurs hyper talentueux, maintenant le problème est qu’ils ne sont pas de les meilleures conditions. Il faut qu’à la tête de nos fédérations qui respectent ce que les footballeurs font. Si nous avons des dirigeants qui ne respectent même pas notre métier, comment le football africain va se développer. Il faut aujourd’hui travailler à ce que l’argent généré par les acteurs soit investi en retour pour ceux-ci. Et le plus important avoir des dirigeants qui travaillent à ce que le football se développe, mais pas pour se remplir les poches », fustige Samuel Eto’o.

Un message qui sonnera comme un cri d’éléphant aux oreilles des dirigeants du football africain. La relève promet d’être rigoureux pour les destinées du football africain.

wiwsport.com