Il est depuis deux saisons et demi le garant de l’équilibre entre défense et attaque à Everton. Il pourrait bien endosser le même rôle dans un futur proche au PSG.

Patron du milieu de terrain des Toffees depuis son arrivée à l’été 2016 en provenance d’Aston Villa, Idrissa Gueye voit son nom revenir régulièrement dans la liste des joueurs ciblés par Paris pour renforcer son entrejeu. Celui qui a été façonné au LOSC, avant de s’envoler pour la Premier League en 2015, pourrait parfaitement répondre aux besoins du club de la capitale, orphelin d’un n°6 depuis le départ à la retraite de Thiago Motta.

Plus d’interceptions que Kanté ou Doucouré

S’il est encore assez méconnu du public français, Gueye s’est rapidement fait un nom outre-Manche, au point d’être rapidement comparé à un certain N’Golo Kanté. Sans faire de bruit, l’international sénégalais (61 sélections) de 29 ans s’illustre week-end après week-end par sa faculté à gratter des ballons aux quatre coins du terrain et à imposer un sacré défi physique à ses adversaires. Cette saison, il peut se targuer d’avoir réalisé après 21 journées de Premier League plus d’interceptions (41) que Kanté (30) ou Abdoulaye Doucouré (16), deux autres cibles du PSG.

RMC Sport