Ce weekend aura lieu le 19e clasico de l’ère pro. Une affiche qui promet avec Casa Sports et Jaraaf qui ont besoin de gagner.

Sur les 18 rencontres disputées depuis l’ère pro, Jaraaf a pris le dessus à dix reprises contre 3 pour Casa. Et, six fois les Médinois se sont imposés à Ziguinchor. Cette saison, Casa a enregistré 3 matches nuls à Aline Sitoé Diatta en autant de rencontres avec deux 0-0 et un 1-1. Or, le Jaraaf n’est pas mal en déplacement. Certes, les Champions du Sénégal en titre ont perdu lors de leur première sortie à Pikine (2-1), mais comptent un succès et deux nuls.

Scotchés à la 11e place du classement après 8 journées, les Casaçais n’ont toujours pas réussi à s’imposer à domicile. Et un succès contre leur rival affirmé, serait un fulgurant premier pour leurs fans.

