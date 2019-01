La saison de lutte 2018-2019 sera sans doute la plus prolifique de ces dix dernières années. Les amateurs auront droit à des combats chocs à commencer par celui qui va opposer Balla Gaye 2 et Modou Lô le 13 janvier prochain. Ces deux adversaires n’auront pas le temps de savourer puisqu’Eumeu Sène attend le vainqueur de pied ferme.

Pour ce combat revanche qui est sur toutes les lèves, les amateurs s’impatientent de voir les deux lutteurs en finir pour de bon. Après leur premier combat sanctionné par une nette victoire de Balla Gaye 2 sur Modou Lô, la revanche a enfin sonné. Neuf ans après, les deux lutteurs le plus populaires de l’arène sénégalaise sont attendus pour solder leurs comptes. Et de cette confrontation entre les deux frères ennemis on saura qui est le meilleur. Un duel à quitte ou double que le monde de la lutte attend avec anxiété et impatience.

Un duel titanesque où le vainqueur est attendu pour croiser Eumeu Sène. Ce dernier qui est le Roi des arènes depuis le mois de juillet 2019 les attend de pied ferme. Le tombeur de Bombardier les connait bien dans la mesure où il a affronté Modou Lô et Balla Gaye 2 avec des fortunes diverses. Même s’il a perdu face au premier nommé le 31 janvier 2014, Eumeu Sène a battu par contre à deux reprises Balla Gaye 2 en 2009 et 2015. Deux victoires qui font qu’il a déclaré orbi ourdi qu’il a déchiré la page Balla Gaye 2.

Mais si ce dernier arrivait à prendre le meilleur sur Modou Lô, un troisième combat revanche sera dès lors soulevé. Et vu l’argent que le promoteur mettra sur la table, il sera très difficile pour Eumeu Sène d’y cracher. Quoi qu’il en soit Eumeu Sène est en train de fourbir ses armes et attend de pied le vainqueur de cette affiche pour montrer qu’il n’est pas le n°1 de l’arène pour rien.

SénégalDirect