Remy Ndiaye est membre du staff technique des sixers de Philadelphie en NBA. C’est le premier sénégalais à travailler avec cette franchise. Il aurait pu être joueur avec ses formations au centre Anne Marie Dioh, Seed Academy ou encore l’université de Dallas.

Toutefois, Remy Ndiaye a toujours son mot à dire sur la balle orange. Titulaire d’un master en management du sport, le technicien de 28 ans affirme dans cet entretien accordé au journal Record qu’il veut participer au développement du basket local.

» Mon objectif c’est d’aider le basketball sénégalais qui m’a tout donné. Tout le monde veut être assistant coach ou coach titulaire à la NBA, mais il y’a du chemin à faire. Je veux aider la fédération sénégalaise de basketball sur tous les plans: management, coaching entre autres. Je reste à leur disposition et je suis prêt à aider mon pays. »

Sur la façon pratique d’aider la FSBB, Remy Ndiaye mise sur la base « Je pense qu’il faut faut mettre les moyens dans la formation des jeunes et assurer leur suivi, afin d’avoir une bonne relève. Si on ne réussit pas ce passage, on risque de perdre la crème d’ici quelques années, car ils ne vont plus s’adapter aux réalités du basket. »

