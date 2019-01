L’organisation des Caf Awards à Dakar a fait sortir de ses gongs l’ancien président de l’Olympique de Marseille (OM). Pape Diouf, dans un entretien accordé à Record, est remonté contre l’Etat du Sénégal qui a versé un montant de 500 millions pour l’organisation de cet événement sportif, le 8 janvier prochain à Dakar.

« Je n’ai pas les chiffres précis sur ce domaine-là et je ne sais pas non plus comment sont formalisées ces choses. La seule remarque que je fais, c’est que la Caf est l’une des institutions les plus riches d’Afrique. On me dit que l’Etat du Sénégal donne 500 millions Fcfa à la Caf, cela me parait invraisemblable. Moi, je me pose des questions. Comment l’État peut donner 500 millions à une institution plus riche que lui ?

La Caf est plus riche que le Sénégal proportionnellement parlant. On me dit que c’est une question de prestige. Je crois que le Sénégal gagnerait beaucoup plus en prestige en rendant complètement fonctionnelles les pelouses des deux stades du pays que de donner cette somme extravagante à une institution qui ne fera de cet argent qu’une manne offerte à ses membres. Comme d’habitude, on prendra les plus grands hôtels, on ira dans les meilleurs restaurants, on louera les voitures les plus prestigieuses avec chauffeurs évidemment, on réclamera l’argent de poche.

N’importe quel État ne peut pas se permettre de faire de telles dépenses parce qu’il y a l’organisation des Awards. La Caf a suffisamment d’argent pour organiser ces Awards et faire face aux dépenses d’une telle manifestation ».

