Les champions du Sénégal en titre se déplaçaient cet après-midi au stade Amadou Barry pour affronter l’Us Gorée, pour le match comptant pour la 7e journée de ligue 1. Surpris durant presque tout le match, Jaraaf a arraché le nul in extremis (2-2).

Contraints par les matches de la Coupe d’Afrique, Le Jaraaf jouait son match comptant pour la 7e journée, cet après-midi, face à l’Us Gorée au stade Amadou Barry. Restés sur deux défaites de rang, les insulaires devaient rebondir face aux champions en titre et s’éloigner de la zone rouge.

Dans une rencontre palpitante, avec la prise de contrôle surprenante des insulaires, les deux équipes ont livré une prestation de haute facture. Et l’Us Gorée a pris l’avantage jusqu’à la pause (1-0). Au retour des vestiaires, les Bleu et Blanc vont doubler le score et semblé prendre une option sérieuse. Mais à la 83′ minute de jeu, Madické Kane réduit le score pour le Jaraaf qui dominait les derniers instants du match. Puis à quelques minutes de la fin du match, les Médinois ont créé la sensation en revenant au score (2-2).

Avec ce nul arraché in extremis, Jaraaf montre un visage assez réagissant depuis le début de la saison. Pourtant, l’équipe de Malick Daf avait la chance de coller aux trousses du podium, si elle avait réussi à prendre le dessus sur les Insulaires cet après-midi.

wiwsport.com