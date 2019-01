Pour l’exercice 2018-2019, la fédération sénégalaise de basketball a apporté plusieurs changements. Le nombre d’équipes dans le championnat masculin et féminin D1 va augmenter et la formule de compétition va changer aussi.

L’objectif de tous ces changements est de rehausser le niveau technique du basketball sénégalais ainsi que la compétitivité effective des équipes= peut on lire dans le communiqué de la FSBB.

Le changement majeur noté est l’ajout des équipes reléguées lors de la précédente session. En effet, le championnat masculin comptera 16 équipes: les 12 équipes qui se sont maintenues, les deux reléguées (Tamba BC et IAM Mermoz) et les deux promues à la fin de la saison (JA et ASCVD).

Chez les dames, la saison 2018-2019 mettra aux prises 14 équipes : les 10 équipes maintenues, les 2 reléguées (Jeanne d’Arc et Saltigué) et les 2 promues à la fin de la saison 2017-2018 (Flying star et l’Us Ept).

Ceci pour conclure que lors de la défunte saison, il n’y a pas eu d’équipes reléguées.

Concernant la formule de compétition : La D1 masculine jouera un championnat à deux poules de 8 équipes, et la D1 féminine de 14 équipes jouera un championnat à poule unique. La nouvelle formule ne prévoit pas de quart de finale, les équipes joueront pour une qualification directe en demie finale pour une seule finale.

La date du 19 janvier est retenue pour l’ouverture officiel du championnat ainsi les équipes ont jusqu’au mardi 8 janvier à 17 h pour la ré-affiliations et les engagements au club.

