A quelques jours du combat entre les deux champions de lutte, Balla Gaye 2 / Modou Lô, un dîner de gala le samedi 05 janvier 2019 à l’hôtel Terrou Bi.

Ils attirent plus l’attention actuellement à moins de deux semaines de leur combat choc. Et pour plus vendre l’affiche, le promoteur du combat Balla Gaye 2 / Modou Lô, a organisé un dîner de gala, le samedi 05 janvier 2019, à l’hôtel Terrou Bi. Un événement attractif qui fera profiter aux amateurs de lutte aux joutes entre les deux lutteurs.

Ce rendez-vous entre les deux lutteurs sera le dernier face-to-face qui donnera une idée de la forme des combattants avant le 13 janvier prochain.

