Balla Gaye 2 faisait face à Modou Lô au monument de la Renaissance africaine pour les besoins de leur premier face-à-face depuis le retour de voyage. Une rencontre au cours de laquelle les adversaires du 13 janvier se sont tancés avec véhémence.

De quoi s’attendre à un combat de feu de la part des plus grands rivaux de l’arène. Si Modou Lô a été piquant durant le face-à-face, Balla Gaye 2 n’était en reste. Mieux, le Lion de Guédiawaye s’est fendu d’une déclaration qui en dit long sur son état d’esprit : « Vos supporters ne me respectent pas mais vous, savez de quel bois je me chauffe. Modou Lô n’ose pas me manquer de respect », décrypte le journal Sunu Lamb.

wiwsport.com