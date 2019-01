Pour démarrer la nouvelle saison, la fédération sénégalaise de basketball (FSBB) lance la Supercoupe du Sénégal, qui mettra aux prises le champion au vainqueur de la coupe nationale.

Cette première édition se déroulera à Saint Louis et sera dotée du trophée du Maire Mansour Faye. Ainsi l’on assistera, d’une part aux duels SLBC / DUC chez les dames, et d’autre part le SLBC / AS DOUANES chez les hommes.

Ces deux rencontres vont lancer la saison 2019 de basketball dont la 1e journée se jouera à Dakar Arena, pour une première.

Ndar Info