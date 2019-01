Les hommages faits aux joueurs victimes du racisme n’est que du folklore. Il faut agir à travers une approche holistique pour éradiquer ce phénomène de discrimination.

Je pense qu’il est important que les gens comprennent que le football n’est pas qu’un jeu, pas que de la tactique, il y’a une vraie dimension sociale, historique, culturelle et politique à prendre en compte et ce sont toutes ces choses-là qui rendent ce sport si passionnant.

On dit souvent que le football est le sport le plus pratiqué mais ce qui est vraiment intéressant à regarder c’est de voir comment ce sport se positionne dans la société actuelle. Ces actes racistes ne sont rien d’autre que les séquelles de la domination de l’homme blanc sur l’homme noir. C’est vraiment dommage que les européens, n’ayant plus la possibilité de nous dominer à 100% soient obligés de poser des actes racistes à l’égard des joueurs africains ou de couleur, afin de maintenir leur suprématie. Et le malheur dans tout ça, c’est qu’il y a des joueurs africains qui rejettent leur africanité et vont jusqu’à soutenir les blancs dans leurs actes.

Pour arrêter ce phénomène il faut aller à la source et à travers une approche holistique faire face aux attaques racistes. Il ne faut plus attendre qu’un joueur soit attaqué pour après réagir avec des hommages en a plus finir. Depuis longtemps, plus d’une centaine de joueurs africains ont été victimes de cela. Pourtant cela continue toujours. Alors je préconise à ce que tous les joueurs de couleur noir, quel que soit le pays d’origine, s’associent et avec le soutien des dirigeants du football africain, et qu’ils prennent des mesures strictes à travers des plans de riposte par rapport à ces attaques. Même s’il faut aller jusqu’à boycotter à l’unisson, une journée de championnat. Si toutefois un joueur est victime de racisme. Les africains font la beauté et l’efficacité du football européen. Sans eux, il n’y aura pas de jeu en Europe. Il est temps que cela s’arrêtent. On n’est pas des singes, mais plutôt des êtres vivants, au même titre que tous les peuples du monde.

Par Cheikh Oumar Aïdara, chercheur consultant en football international

