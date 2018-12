Au lendemain du tollé provoqué par les Tifosi milanais à l’égard du sénégalais, Kalidou Koulibaly, le conseiller de la ville de Napoli, Nino Simeone a recommandé à ce qu’on honore le défenseur international sénégalais, « Citoyen d’Honneur de Napoli ». « Il a démontré qu’il était un vrai Napolitain », lit-on sur le compte tweeter des fans napolitains.

Un geste symbolique qui vient récompenser le dévouement et l’amour que le Lion porte pour ce club, malgré les multiples convoitises de plus grands clubs européens.

Naples Councilman Nino Simeone has recommended that Koulibaly will be awarded a honorary citizenship of Naples: "He has demonstrated to be a real Neapolitan". 👏🏻 #SiamoTuttiKoulibaly pic.twitter.com/xcJBvuLMds

— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) December 28, 2018