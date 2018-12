Le Sénégal a réussi son match d’ouverture du tournoi de l’Union Nord-Africain Football (UNAF). Face à la Libye, les lionceaux ont pris le dessus sur le score 1 but à 0.

Les protégés du coach Malick Daff sont logés dans la poule B qu’ils partagent avec la Libye et l’Algérie. L’autre poule B réunit le pays hôte, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. Le tournoi permet aux Lionceaux de préparer la prochaine CAN U17 qui se déroulera en Tanzanie en 2019.

Calendrier des Lionceaux :

Jeudi 20 décembre 2018 : Sénégal 1-0 Libye

Lundi 24 décembre 2018 : Sénégal – Algérie

wiwsport.com