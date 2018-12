A l’image de France Football, le célébre quotidien britannique The Guardian désigne chaque année, le meilleur footballeur de l’année, sous forme de top 100. Et dans ce top 100, on retrouve deux sénégalais, Sadio Mané 19e au classement et Kalidou Koulibaly qui termine 56e.

Auteur de 20 buts avec Liverpool la saison dernière, Sadio Mané est actuellement l’un des meilleurs au monde à son poste. « Sa rapidité, son habileté et sa franchise ont complété à la perfection les talents de Mohamed Salah et de Roberto Firmino, produisant l’un des meilleurs front d’Europe alors que Liverpool atteignait la finale de la Ligue des champions où il avait marqué lors de la défaite contre le Real Madrid . Mané a également marqué dans la Coupe du Monde pour le Sénégal , après avoir joué un rôle déterminant dans leur qualification. Même s’il n’a pas encore retrouvé ces sommets de façon constante cette saison, il a été une force puissante dans la course sans défaite en Premier League de Liverpool », révélait Andy Hunter, journaliste à The Guardian

« Alors que Kylian Mbappé se dirigeait vers le but lors du déplacement du PSG à Naples en Ligue des champions , l’attaquant pensait qu’il serait bientôt propre. Mais Koulibaly l’a suivi avant de frapper le ballon avec un tacle parfait. C’était un moment révélateur: l’un des meilleurs attaquants de la planète déjoué par l’un des meilleurs défenseurs. «C’était soit lui, soit moi», a déclaré Koulibaly plus tard. « S’il avait réussi à me dépasser, les gens n’auraient pas cessé d’en parler. » Passer devant l’international sénégalais est en effet un exploit dont il faut se vanter, car il est un colosse. Mais il est aussi un constructeur rangé de l’arrière et une menace constante de la part des pièces de touche », s’émerveillait Paul Doyle, journaliste à The Guardian, sur le défenseur sénégalais…

Ce qui est sûr est que des spécialistes du ballons rond ne manqueront pas de fustiger le classement des deux joueurs sénégalais qui sont régulièrement au devant de la scène.

wiwsport.com