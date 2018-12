Moustapha Gueye a analysé le combat Boy Niang 2 vs Lac 2 qui aura lieu cette saison. Un combat attendu par les amateurs de la lutte. Un choc entre le fils de De Gaulle et pensionnaire de l’écurie Walo.

Boy Niang 2 a battu Sa Thiès la défunte saison et entre dans la cour des grands. Lac 2 a enregistré une défaite contre Modou Lo et veut garder sa place chez les VIP. L’ancien tigre de Fass Moustapha Gueye décortique le combat au micro de wiwsport.com et estime que c’est un duel entr deux jeunes sérieux dans les entrainements.

