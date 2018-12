Génération Foot va recevoir le Hassania Union Sport Agadir ce dimanche 23 décembre 2018 à 16h au stade Alassane Djiggo. En conférence de presse ce matin à Dakar, l’entraineur de l’équipe marocaine parle d’un match difficile.

Vainqueur à l’aller 2-0, les marocains ne s’attendent pas à une rencontre facile à l’extérieur selon leur entraineur Gamondi : « On va essayer de faire le maximum pour défendre nos deux buts ici. On sait qu’on va jouer un match difficile ici. Pour la manière, nous allons jouer différemment. Parce que nous allons jouer dans des conditions différentes. On va essayer de jouer sur les petits détails. »

Sur le mental des joueurs, le manager argentin ajoute : » Les joueurs savent que nous allons jouer un match très difficile. Mais nous sommes confiants et très à l’aise ici. On insiste maintenant sur la fraicheur des joueurs pour être prêts physiquement et mentalement. »

La Génération Foot est un adversaire qu’il respecte vu la bonne organisation du club selon Gamondi: » C’est une équipe africaine avec un style européen. Elle a une très bonne organisation. Les joueurs savent bien gérer le match, tactiquement et physiquement. Pour cela, nous avons été surpris. Mais aussi par la stabilité tactique du club. Nous avons gagné 2-0 et ils ont gardé le même esprit. Cela veut dire qu’ils ont des gens bien outillés qui les encadrent ».

Le match initialement prévu au stade Ngalandou Diouf a été délocalisé au stade Alassane Djiggo. Hassania d’Agadir se dit prêt à jouer dans n’importe quel stade: » Nous sommes un club et non une fédération. C’est la fédération qui parle de cela avec la CAF. Nous n’avons pas un problème à jouer dans un stade. On ne va trouver des difficultés par rapport au terrain. Dans le championnat marocain, nous avons l’habitude de jouer dans des terrains synthétiques. Donc ce ne sera pas un problème » a t’il conclu.

wiwsport.com