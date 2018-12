Les grenats vont devoir remonter 2 buts pour espérer se qualifier aux 16e de finale de coupe de la confédération africaine de football. Es ce que la Génération Foot peut atteindre l’objectif? Le coach Demba Mbaye rassure en conférence de presse ce matin.

L’objectif est la qualification. Et le club de Déni Biram Ndao compte en faire une réalité selon Demba Mbaye: » Au niveau de l’encadrement, des joueurs et de nos dirigeants, nous sommes tous tournés vers l’objectif. Ce n’est pas seulement un style de langage, c’est une réalité. Nous pensons vraiment que nous avons la possibilité de renverser la situation en notre faveur. »

Renverser la situation serait de marquer des buts sans en encaisser, l’entraineur mise sur la jeunesse de son attaque: »Notre philosophie est qu’on laisse le temps au temps et le temps à nos jeunes. Aujourd’hui après 3 matchs de coupe CAF, on sait que l’ensemble de notre groupe a grandit. Les joueurs gagnent en expérience et on a confiance. Je crois que le mental est plus important. Ce qui me rassure c’est que j’ai des joueurs qui sont prêts à livrer ce combat pour la survie. Parce qu’ils ont envie de poursuivre l’aventure. »

Il ajoute: »Ce qui est rassurant c’est qu’on se crée des occasions de buts. On continue toujours à produire un football qui est interessant. C’est vrai qu’il manque un petit brin de confiance qui va permettre à nos attaquants de mettre le ballon au fond des filets. Mais pour moi ce match peut être le déclic. On a beaucoup parlé, les dirigeants se sont beaucoup investis, on a mobilisé nos troupes, moi j’ai confiance. »

Toutefois, il affirme que perdre ce match ne serait pas un résultat catastrophique pour la génération Foot: »Le plus important pour nous c’est de disputer ce genre de match. Parce que c’est un accélérateur d’apprentissage pour nos jeunes joueurs. C’est aussi un bon moyen de les exposer. Il ne faut pas oublier ce qu’est le projet de la Génération Foot, c’est la base. Chaque année, nous perdons des joueurs. C’est le propre d’une académie. On veut rester dans cette compétition, on veut voir nos jeunes progresser mais il n’y aura pas de mort d’homme si on ne se qualifie pas ».

wiwsport.com