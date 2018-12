L’ex joueur de Kas Eupen peut espérer jouer la Liga espagnole avec le Barça A plutôt que prévu. En effet, la presse espagnole a indiqué que le latéral sénégalais serait sur les plans de Valverde, le technicien du Fc Barcelone.

Une fois l’axe central blaugrana reconstitué, Valverde sait que, à compter du 1er janvier, il pourra compter sur Moussa Wagué, le sénégalais de 20 ans pour remplacer Sergio Roberto ou Semedo, selon Mundo Deportivo.

Évoluant avec le Barça B depuis son arrivée en provenance de Kas Eupen (Belgique), Moussa Wagué a disputé 7 matches en D3 espagnole.

It is not usual to see a World Cup player in the Segunda Division B. Not even at Barça, but the club's plans with Wagué go far further than just Barcelona B. This is also what the footballer considers, whose goal is none other than to play at the Camp Nou with his idols. [sport] pic.twitter.com/ME0hto3uqO

