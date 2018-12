La 7ème journée de la L1 StarTimes de football débute ce vendredi à 17 heures au stade de Mbao par une curieuse affiche : NGB – Ndiambour.

Ces deux clubs ont, en effet, en commun de s’être séparées de leur entraîneur, ces derniers jours. NGB, 13ème sur 14 (3 points) mais un match en moins, avait donné le ton en milieu de semaine dernière lorsque son coach Alioune Abatalib Fall avait démissionné parce que « (son) éducation et (ses) principes ne (lui) permettaient pas d’accepter certaines choses ». Notamment l’immixtion jusque dans le domaine technique de certains dirigeants dont le président des supporters du club. Mardi, le Ndiambour (8ème avec 7 points) a officialisé le limogeage de son entraîneur Aly Male pour qui, « il n’y avait pourtant pas en la demeure ».

Ce sont donc ces deux formations en quête de déclic qui ouvriront la 7ème journée au stade municipal de Mbao. Avec sur leurs bancs respectifs, l’ancien international Pape Thiaw et Cheikh Nguirane, habituel pompier de service du club lougatois. Alors, de quel côté interviendra le choc psychologique tant espéré ? On verra ce vendredi.

A noter que cette 7ème journée de la L1 StarTimes sera amputée des matches US Gorée – Jaraaf et AS Pikine – Génération Foot pour cause d’engagements sur le continent. En effet, les Vert et blanc accueillent le WAC de Casablanca, samedi à L.S. Senghor et des Grenats reçoivent le lendemain à Amadou Barry, le HUSA d’Agadir respectivement en seizièmes de finale retour de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF. A l’aller les deux équipes sénégalaises avaient perdu sur le même score de 0 – 2.

La LSFP