Ce sera une première en Afrique de l’ouest depuis la création de la World Surf League en 1976 et c’est le Sénégal qui décroche le gros lot.

Le Surfer Paradise et Sénégal Pro auront en charge l’organisation du prochain circuit professionnel de la WSL du 27 au 31 mars 2019. On estime à plus d’un millier le nombre de pratiquants en surf sur les côtes dakaroises au cours d’une année. Les nombreux surfeurs qui viennent du monde entier pour défier les vagues, prouvent que le Sénégal s’impose aujourd’hui comme une destination de surf par excellence.

Pour cette rencontre internationale, les spots choisis sont le site du Surfer Paradise et le virage de Ngor.

La FSS compte 250 licenciés en 2017

7 disciplines : surf, longboard, bodyboard, kneeboard, stand-up paddle, bodysurf 7 clubs dont 6 à Dakar et 1 à la Somone

30 spots répertoriés autour de Dakar et la Petite Côte.

9 Coupes du Sénégal organisées chaque année : 3 en Surf, 3 en Bodyboard, 3 en Stand-Up Paddle.

2 à 3 compétitions « club » accompagnées chaque année d’un nettoyage de plage avant chaque compétition.

au-senegal.com