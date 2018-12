Lors d’un Live sur Facebook, El Hadj Diouf a commenté le limogeage de Mourinho à Manchester United. Le double ballon d’or a en profité pour lancer un message à Aliou Cissé sur son système de management des joueurs.

« Le football a changé. Avant on avait des entraîneurs, on avait des meneurs d’homme maintenant on a besoin d’un manager. C’est pour dire à notre entraîneur national que cela ne sert à rien et de vouloir taper sur tous les joueurs, faites ceci ou cela », affirme El Hadj Diouf.

Il avance et parle de Sadio Mané: « Footballistiquement, il ne peut pas apprendre à Sadio Mané comment on contrôle un ballon, moi je peux le faire ».

wiwsport.com