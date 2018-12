Le tirage au sort de la 13e édition de la coupe Caf U 17 a été effectué ce vendredi au Caire en Egypte.

Le Senegal connait désormais ses adversaires. Pour sa deuxième qualification à la CAN des moins de 17 ans après celle de 2011, le senegal, sera logé dans la poule B avec la Guinée, le Cameroun et le Maroc. Tandis que le groupe A abritera la Tanzanie, le Nigeria, l’Angola et La Tanzanie.

La Can U 17 se tiendra en Tanzanie du 14 au 28 avril 2019, à Dar Es Salaam, la capitale tanzanienne.

wiwsport.com