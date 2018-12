Un peu moins brillant avec le trio d’attaque de Klopp au mois d’octobre, Sadio Mané a tout dernièrement soigné ses statistiques en Premier League avec les Reds de Liverpool.

Doté d’une puissance et d’une force athlétique extraordinaire, Sadio n’est pas le joueur qui va rester muet et inactif trop longtemps dans le collectif des Reds de Liverpool. Pas très en réussite devant les buts au mois d’octobre, le sénégalais a vite retrouvé son efficacité dans le dispositif offensif de Jorgen Klopp. En effet, Sadio Mané a des statistiques folles sur les dernières rencontres de championnat. Le numéro 10 de Liverpool a en effet marqué 9 buts et délivré 3 passes décisives lors des 16 derniers matches en Premier League cette saison.

A défaut de marquer autant de buts que son compère égyptien, Mo Salah, Mané délivre aussi des passes décisives à ses coéquipiers. Une polyvalence louée par son coach qui disait dailleurs que le sénégalais pourrait se retrouver à jouer un rôle plus conséquent dans son dispositif. En tout cas, on voit pourquoi Mané a enfilé le numéro 10 depuis le départ de Coutinho. Un vrai dynamiteur ce Sadio !

wiwsport.com