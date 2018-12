Absent des terrains depuis le 2 novembre dernier lors des 16es de finale de la Coupe de la Ligue, Racine Coly a signé son retour ce soir pour les 8es de finale contre l’EA Guingamp.

Depuis plus d’un mois, le latéral gauche, international sénégalais Racine Coly avait contracté une blessure à la cuisse et n’avait plus joué. Ce soir, pour le compte des 8es de finale de la Coupe de la Ligue, le défenseur de Nice a refoulé la pelouse de l’Allianz Riviera.

Aligné titulaire par le coach Patrick Vieira, l’arrière gauche a passé une heure sur le terrain. Cédant sa place à Youcef Atal à la 63ème minute, Racine Coly a signé son retour dans le onze des Aiglons.

wiwsport.com