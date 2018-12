On en sait un peu plus sur le programme des Jeux Africains 2019, prévus l’été prochain au Maroc. Cette 12e édition se déroulera du 23 août au 3 septembre, a précisé à rfi.fr le président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf. Les mois de septembre et d’octobre avaient été précédemment évoqués.

Vingt-deux disciplines figurent au programme de cet événement sportif qui a lieu tous les quatre ans : athlétisme, aviron, basket-ball, beach volley, boxe, canoë, cyclisme, escrime, football, gymnastique, haltérophilie, handball, judo, karaté, luttes, natation, volley-ball, taekwondo, tennis, tennis de table, triathlon, tir.

« Il est possible qu’il y ait des changements, car le badminton et le rugby sont demandeurs et veulent des qualifications pour les Jeux olympiques », a ajouté l’Algérien Mustapha Berraf. Peu de disciplines devraient toutefois être qualificatives pour les JO 2020.

Le billard et le sambo souhaitent par ailleurs être présents au Maroc en tant que sports de démonstration.

Des organisateurs marocains ambitieux

Les villes de Casablanca et de Rabat abriteront l’essentiel des épreuves tandis que Khemisset accueillera certaines disciplines nautiques.

Le Maroc, qui remplace la Guinée équatoriale en tant que pays-hôte de cet événement, est décidé à organiser des Jeux Africains 2019 sans faille. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le ministre de la Jeunesse et des Sports Rachid Talbi El Alami au micro de rfi : « Nous mettons le paquet pour réussir cette manifestation.»

A noter que l’édition 2023 des Jeux Africains aura lieu à Accra, à Kumasi et à Cape Coast au Ghana et qu’elle devrait être qualificative pour les Jeux olympiques 2024.