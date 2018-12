L’ancien international camerounais et consultant à Canal Plus, Patrick Mboma est revenu sur la liste des finalistes pour le trophée de meilleur joueur africain. Sur le plateau de « Talent d’Afrique » l’ancien attaquant de Paris Saint Germain est tout sauf en phase avec la CAF (Confédération Africaine de Football).

L’absence de Kalidou Koulibaly sur la short-liste des nominés, récemment publiée par Caf continue de faire débat. Sur le plateau de « Talent d’Afrique », le consultant de canal plus+, Patrick Mboma, comme tous les autres experts d’ailleurs de l’émission, ne sont pas d’accord avec la CAF.

« Sur le ballon d’or, on se plaint toujours il manque un tel ou tel, finalement il y a en qu’un seul qui doit gagner, et au final il n’est pas déméritant. Mais là, j’ai envie de faire comme tout le monde et de dire, « mais comment Kalidou Koulibaly ne figure pas sur la liste ? » déplore ancien international camerounais, Patrick Mboma.

Le meilleur joueur de l’année 2000 avance que le défenseur sénégalais est le meilleur à son poste : « Si on m’avait demandé de juger, je l’aurais mis en première position. Il est plus que régulier, pour moi, il est l’un des meilleurs défenseurs du monde. Et il est meilleur sur 2018 que Benatia » dixit le consultant de canal+.

Fousseni Diawara, ancien défenseur de l’équipe malienne est d’avis avec le Camerounais : « Je rejoins les propos de Patrick, il (Kalidou Koulibaly) a été énorme avec Napoli, il a franchi un palier aux yeux de tout le monde. Il est peut être le meilleur défenseur du monde avec Sergio Ramos. J’en faisais un de mes favoris, et ne pas le voir sur la liste m’a choqué (…). Il faut quand même favoriser les défenseurs », regrette le défenseur.

