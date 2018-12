Son doublé contre les Kazakhs d’Astana (2-0) jeudi dernier a ainsi permis à son équipe de terminer deuxième de sa poule et de se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa.

Un résultat historique dont l’attaquant sénégalais est le grand artisan, le Stade Rennais ne s’étant jusque-là jamais pour les 16e de finale d’une compétition européenne.

Arrivé à Rennes contre 17 millions d’euros, deuxième transfert le plus cher du club breton, l’ancien pensionnaire de Génération Foot était appelé à remplacer dans les cœurs et les esprits l’ancien Rennais Ousmane Dembélé, passé en quelques années du club breton au FC Barcelone, en passant par Dortmund.

Ismaïla Sarr dont la première saison (2017-2018) en Bretagne avait été contrariée par une grave blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant trois mois, n’a réussi que par intermittence à montrer l’étendue de son talent.

S’il est encore loin de cette somme, le vainqueur de la coupe du Sénégal en 2015 avec Génération Foot, voit de plus en plus son avenir s’éloigner de la ligue 1 française, comme son ancien à Rennes.

Ismaïla Sarr, de plus en plus adroit devant les buts, devrait apporter beaucoup à une équipe rennaise engagée sur le double front des compétitions domestiques (championnat et Coupes) et en Europa League.

Sans compter la plus-value qu’il pourrait apporter en équipe nationale.