Pour l’édition 2018, l’association nationale de la presse sportive a choisi Ablaye Seye Moreau comme parrain du gala, une personnalité du monde sportif sénégalais et du basketball. Ablaye Seye Moreau n’est pas le meilleur marqueur de l’histoire. Mais à 89ans, il a occupé toutes les instances du basketball dans le monde.

Abdoulaye Seye Moreau est né le 12 novembre 1929 à Louga de parents saintlouisiens. Il a fait ses études primaires et secondaires à Saint Louis, précisément au lycée Faidherbe. C’est à l’université Cheikh Anta Diop qu’il a obtenu une licence en droit privé. C’est dans le domaine des finances qu’il va s’intéresser en entrant dans le Credit Populaire qui deviendra plus tard la BNDS. Il va gravir tous les échelons pour en devenir le directeur en 1980.

Sa carrière sportif dans le basketball a démarré dans les clubs sénégalais de 1955 à 1965 en tant que joueur notamment au Foyer France Sénégal où il sera sacré champion d’AOF en 1955. Il est d’ailleurs fondateur du Dakar Université Club.

Il devient ensuite arbitre international. De ses prestations, on retiendra la 7e coupe du monde féminine de 1975 à Santiago de Cali en Colombie. Le Sénégal était le seul représentant de l’Afrique dans cette compétition et faisait partie des 13 participants. C’est après qu’il est devenu président de la commission des arbitres.

1er vice président de la FSBB sous le mandat de Serigne Lamine Diop et Moctar Guene, il les succède de 1975 à 1993. Après le Sénégal, il prend les rênes de l’AFABA (ancienne appellation de FIBA AFRIQUE) de 1993 à 1998. De son magistère à la tête du basket sénégalais, on retiendra 8 titres de champion d’Afrique et 3 en hommes. Et le meilleur classement à la coupe du monde masculin (14e en 1978), en Jeux Olympique (11e en 1980)

D’ailleurs à cette époque (1994-1998), il était aussi vice président de la fédération internationale de basketball amateur.

En 1998, il est élu président de la FIBA. Il devient le 8e président de l’instance internationale, le 2e africain après l’égyptien Abdel Wahbi. Il est nommé president d’honneur à vie de la FIBA.

Après un mandat de 4 ans, il trouve un autre poste celui de président du comité olympique sénégalais (CNOSS) de 2002 à 2006. Après avoir été le trésorier général de 1987 à 2001.

En 2010, pour couronner sa belle carrière dans le basketball, il est nommé FIBA ALL OF FAME en qualité de contributeur. Créé par la fédération internationale de basketball en 1991, il consacre les plus grands du basketball international. Il devient le premier africain à recevoir cette distinction.

Il est membre de la commission éthique de la FIBA-Monde, membre d’honneur de la FSBB.

