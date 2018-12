On rapporte que Mo Diamé aurait voulu signer un nouveau contrat avec Newcastle United , alors qu’il entre dans les derniers mois de son contrat actuel – et les fans de Newcastle ont exhorté leur club à le garder.

Le joueur de 31 ans a confié à The Chronicle qu’il souhaitait rester à Newcastle, alors que l’international sénégalais était un habitué du onze titulaire à St. James ‘Park. Il a commencé chaque match de Premier League cette saison.

Interrogé sur son avenir, Diamé a déclaré à la Chronique: « C’est très agréable pour moi à Newcastle et je suis heureux ici. Il a dit: « Tout le monde sait que je suis proche de la fin de mon contrat. Mais je suis vraiment heureux et j’espère rester plus d’années ici. La situation est étrange parce que j’ai une option. En ce moment même, je ne serai plus sous contrat. Mais le plus important est de garder le club en Premier League. Je suis heureux parce que je joue et si je joue et que je vais bien, Newcastle prolongera mon contrat. »

On dit que Diamé est l’un des mieux payés de Newcastle, avec 45 000 £ par semaine, la même chose que Matt Ritchie et Ayoze Perez. Ces trois joueurs ne sont devancés que par Jonjo Shelvey, qui gagne 70 000 £ par semaine selon Spotrac.

L’ancien milieu de terrain de Hull City et du Wigan Athletic a connu un début de vie difficile à Tyneside après son déménagement à Newcastle à l’été 2016, mais a réussi à revenir dans la formation la saison dernière.

Il est maintenant l’un des premiers noms de la feuille d’équipe et a noué une relation solide avec Ki Sung-yueng au niveau de l’entre jeu des Magpies.

Malgré son âge et ses gains apparemment élevés, les supporters de Newcastle estiment qu’il mérite un nouveau contrat et souhaitent que leur club prenne des mesures en prolongeant son contrat.

HITC