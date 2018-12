Le ministre des sports Matar Ba a réagit après la grande victoire des lions du Beach Soccer à la CAN Egypte 2018. Le Sénégal a remporté cette compétition pour la 5e fois.

« Le Chef de l’Etat, à travers son message adressé aux Lions du beach soccer, traduit sa joie, celle du peuple et celle de tous les sportifs. Nous sommes contents de les recevoir à leur retour. C’est le moment de remercier le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, l’ensemble des dirigeants. Le président Macky Sall se rend au Conseil consultatif. A son retour, nous ferons en sorte qu’il les reçoive. Les Lions du beach soccer ont porté le drapeau et vendu dignement l’image du Sénégal. Ce qui lui permettra de les récompenser comme toutes les autres disciplines ».

wiwsport.com