Le constant est général, l’Olympique de Marseille est beaucoup plus attiré par l’Europe de l’Est et l’Amérique du Sud pour ses recrutements. Une chose que l’ex international sénégalais, Mamadou Niang ne digère pas. En effet Niang conseille aux recruteurs marseillais de prospecter désormais beaucoup plus en Afrique.

Butteur emblématique de L’OM, Mamadou Niang est désormais recruté au poste adjoint de l’Athlético Marseille. L’ex international sénégalais a remarqué que les recruteurs olympiens semblent négliger l’Afrique qui regorge de talent, bon marche en plus, au profit de l’Europe de l’Est et de L’Amérique du sud.

« Il y a de la qualité en Afrique ! On cherche toujours des joueurs venant de l’Est ou d’Amérique du Sud. Alors que l’Afrique est juste à côté. Il y a de la qualité là-bas dans le Maghreb et dans l’Afrique noir. C’est plus proche et c’est parfois moins cher », dit-il sur Footballclubdemarseille.

Il poursuit « On aurait pu aider le club à recruter certains joueurs mais on ne nous pose pas la question. C’est un peu dommage, on a vu passer beaucoup de joueurs, qu’ils soient sénégalais, maliens ou autres en Afrique. Comme Naby Keita qui était à Istres ou Sadio Mané et Ismaila Sarr qui étaient à Metz. Kalidou Koulibaly était perdu à Paris, il s’est retrouvé en Belgique dans un petit club… », lance Mamadou Niang.

