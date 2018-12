Logé à la huitième marche du podium avec 7 points seulement sur 18 possibles en 6 journées de championnat, Le Ndiambour de Louga vient de limoger son coach Aly Male.

Décidément, c’est la semaine des bancs de la Ligue 1. Après la démission d’Abatalib Fall, ex coach de NGB, survenue hier, c’est autour du Ndiambour de Louga de vivre du mouvement sur son banc. « L’équipe de la capitale du Ndiambour vient de se séparer de son entraîneur Aly Male. Après la réunion d’urgence qui s’est tenue à Dakar avec le Président et l’administration du Ndiambour, ils ont conclu de se séparer du coach pour non atteinte de résultats assignés », lit-on dans le communiqué publié sur la page facebook Tout sur la Ligue 1 Sénégal.

Depuis le début du championnat l’Asac Ndiambour a enregistré qu’une seule victoire. Totalisant sept points, les Lougatois ont eu 4 matches nuls et une défaite en 6 journées de Ligue 1. Se situant ainsi au huitième rang du tableau, le Ndiambour a préféré passer à l’acte dès maintenant, pour espérer redresser la courbe qui ne satisfait pas les dirigeants.

D’après ce même communiqué, le nom de Nguirane serait cité pour le succéder. L’intérimaire sera épaulé de Mouhamed Ndiaye et Pa Yakhya Fall serait désigné comme Directeur Technique.

wiwsport.com