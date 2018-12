Depuis l’entame du mercato estival passé, le défenseur international sénégalais, Kalidou Koulibaly est la convoitise des plus grands clubs d’Europe.

Maintenant que Naples est éliminé en phase de groupe de la Ligue des Champions et reversé en Europa League, quel pourrait être l’avenir du Napolitain en compétitions européennes ? wiwsport.com a livré ses analyses.

Aurelio De Laurentiis, intraitable jusque là

Alors que toute l’Europe lorgne son bijou sénégalais, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis avait tout fait pour blinder le dossier de Kalidou Koulibaly. En plus d’une prolongation, le sénégalais avait eu une revalorisation salariale conséquente. De quoi ne pas se laisser distraire par l’intérêt des clubs plus grands que le Napoli. Chelsea et Barça s’étaient lancés en premier dans la course pour obtenir la signature de « Il Monstro ». Le président du Napoli, n’est pas pour l’heure ébranlé par la pression mise sur lui. Malgré les offres répétées du Barça, de Manchester United récemment… Le producteur italien a d’ailleurs fixé le prix de son joyau à 100 Millions d’euros. Un prix qui ferait reculer les convoitises, si on sait que le coût le plus élevé dépensé pour un défenseur jusqu’ici n’a été que de 84 Millions d’euros (Virgil Van Dijk, de Southampton vers Liverpool).

S’il était transféré durant le mercato d’hiver, Koulibaly rejouerait la LDC

Face à ces assauts répétés de ManU, du PSG et tout dernièrement du Real, De Laurentiis pourrait finalement décider à céder Koulibaly contre un pont d’Or. Avec les multiples options qui existent dans le marché des transferts, une transaction 100% bénéfique pour le Naples pourrait dissuader les dirigeants Azzuri. Dès lors, le sénégalais se verrait alors dans un club plus huppé. Tous les clubs qui le convoitent sont à présent qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, à part Chelsea bien sûr !

Par rapport aux nouveaux textes de l’UEFA, sur les transferts à l’intersaison

Avec la nouvelle règle de l’UEFA qui autorise désormais un joueur transféré dans l’intersaison, d’un club à un autre, de continuer à jouer même si son ancien club est hors course. Koulibaly pourrait donc, contrairement à son équipe, Naples, continuer son aventure européenne si toutefois il était transféré.

Koulibaly pas trop enthousiaste de partir

Mais l’équation majeure n’a jusqu’à présent, pas été révélée. Le principal intéressé est resté indifférent par rapport aux bruits qui tournent autour de sa personne. Koulibaly n’a pas été assez transparent sur sa position face à la convoitise des clubs cités. Attitude que son président, De Laurentiis n’a pas manqué de louer. Porteur du brassard, lors de la dernière journée de championnat, le Napoli semble communiquer avec les « loups » qui rodent autour du meilleur défenseur de la Série A de la saison 2017/2018.

