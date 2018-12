Mais le sélectionneur portugais vient de quitter Manchester United. Une information qui pourra changer la donne sur l’arrivée de Koulibaly chez les reds deviles. Pour manque de résultats positifs, José Mourinho n’est plus entraîneur du club.

Michael Carrick assurera l’intérim suite au départ de José Mourinho. Une réunion doit avoir lieu dans les prochaines 48 heures pour décider de la suite des événements au sein du club, selon sky sport.

Kalidou Koulibaly va t-il toujours intéresser Manchester United ?

Énorme avec Naples, l’international sénégalais a beaucoup d’options devant lui mais cela paraît très compliqué d’envisager un départ lors mercato. Certains médias anglais annoncent une somme de 100 millions d’euros.

Depuis son arrivée à Naples en 2014, Kalidou Koulibaly s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A. Avec le départ de Mourinho, Koulibaly sera t-il toujours dans le viseur du club anglais.

Manchester Unitde occupe actuellement la 6e place du championnat anglais avec 26 points et veut renforcer son secteur défensif. Le défenseur sénégalais a joué cette saison et est éliminé lors de la dernière journée par Liverpool.

Manchester United retrouve le PSG en 8e de finale de la Ligue des champions. Ce qui lui permettra avec les réformes de l’UEFA de continuer la compétition en champions League. Koulibaly fait partie des meilleurs défenseurs d’Europe.

Son ambition est sans doute de jouer dans les plus grands clubs d’Europe et de gagner des titres. A Naples, le joueur sénégalais n’a plus rien à prouver. Aller en Premier League serait un avantage pour lui par rapport à sa carrière.

Il jouera dans le championnat le plus élevé d’Europe si toutefois Manchester piste toujours le défenseur sénégalais. Meme si on sait que son successeur fera tout pour renforcer le secteur le plus faible de cette équipe.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018