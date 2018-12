C’est le président de la FS qui a accueilli les lions du Beach Soccer après avoir remporté la CAN. Auguistin Senghor a évoqué les objectifs du Sénégal à la prochaine coupe du monde 2019. Il veut que les lions se retrouvent en finale du mondial pour la première fois.

“ Un 5e titre sur 9 éditions montre la suprématie du Sénégal dans le beach soccer africain. Cette équipe a montré une telle force, une puissance collective et une marge de progression qu’elle donne des raisons d’espérer pour le futur. C’est ce qu’il faut retenir. Avec des moyens accrus, une meilleure préparation, je suis sûr que cette équipe peut nous valoir des satisfactions à la Coupe du monde. On y est souvent allé sans espoir. Mais cette fois, on doit mettre la bouchée double, parfaire la préparation pour les pousser à atteindre la demi-finale. Elle peut être la première équipe africaine à atteindre la finale de la Coupe du monde et pourquoi pas la gagner ».

wiwsport.com