Meilleur buteur du tournoi de l’UFOA-B des U20 qu’ils ont remporté dimanche soir à Lomé face au Nigeria (2-0), le jeune sénégalais Youssouph Badji, auteur du second but, se dit très heureux d’avoir remporté le trophée et d’avoir fini meilleur buteur de la compétition. Le jeune joueur du Casa Sports s’est confié à Wiwsport, à l’issue de cette finale.

Youssouph vous attendiez-vous à finir meilleur buteur du tournoi ?

Bon oui ! C’est ça mon objectif premier, vue que j’avais raté des matches à cause de la sélection. Mais je ferais de mon mieux pour être au sommet tout le temps.

Quel est votre parcours avant le Casa ?

Pour mes débuts, je suis passé par le Santhiaba, une équipe des mouvements populaires de navétanes. Après on a fait la montée en national 1 et je suis là bas. C’est après que j’ai rejoint le Casa Sports. Et là, je suis avec l’équipe A.

Croyez-vous que votre performance va attirer l’intérêt de plus grands clubs ?

Oui ! Bon je pense que seul le travail paye. Pour ce fait, si ce sont mes performances qui doivent attirer les grands clubs alors j’espère qu’ils seront là, parce que je ferais tout pour garder cette forme actuelle.

Que pensez-vous des futurs adversaires du Sénégal pour la CAN 2019 ?

Oui bon sa sera des match difficile parce que le niveau africain n’est jamais facile et sa sera des match de revanche parce qu’on n’a battu certains d’entre eux ici dans l’UFOA, donc on va continuer à travailler se concentrer pour mieux aborder la CAN parce c’est le plus important pour nous

Vu la qualité de jeu que l’équipe a proposé au cours de ce tournoi, quel est le secret selon vous ?

Non ! On n’a pas de secret. C’est seulement qu’on l’a toujours travaillé lors des préparations. Et on a un coach qui nous motive toujours sur tous les plans surtout sur le plan mental. Sincèrement, on a un coach extraordinaire.

Quel est votre mot à l’égard des supporters et le public sénégalais ?

Bon je les remercie tous ! Je les sens derrière moi et je suis fier d’eux, je ferais de tout mon possible pour les satisfaire davantage.

wiwsport.com

(Propos recueillis par Jean Joseph Nicolas)