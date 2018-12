La Confédération Africaine de Football (Caf) a confirmé qu’aucune décision n’a été prise pour forcer la Côte d’Ivoire à accueillir la Coupe des Nations 2023 plutôt que celle de 2021.

Le président du Caf, Ahmad Ahmad a récemment déclaré à la télévision que le Cameroun s’est vu offrir la phase finale de la CAN 2021 en lieu et place de la Côte d’Ivoire.

Le Cameroun a été dépossédé de la phase finale de 2019 en raison d’un manque de préparation et de sécurité. « Nous confirmons qu’aucune décision n’a été prise par le comité exécutif. Nous attendons d’abord l’hôte pour 2019 et ensuite nous verrons », indique la Caf.

Samedi, la Caf a confirmé que l’Egypte et l’Afrique du Sud avaient déposé leur candidature pour accueillir le tournoi de 2019, et qu’une décision devrait être prise le 9 janvier. Entre-temps, le Tribunal Arbitral du Sport a confirmé avoir reçu un appel de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) contre la « décision » de lui retirer le droit d’accueillir la CAN pour 2021.

« La FIF a été surprise d’apprendre que le président de Caf a décidé de son propre chef, sans consultation préalable… de réattribuer au Cameroun l’édition 2021, qui était jusque-là confiée à la Côte d’Ivoire, » a déclaré la semaine dernière la FIF dans un communiqué.

BBC