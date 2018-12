Quatre buts dans un seul match de Super Ligue Indienne, cela n’était jamais arrivée depuis que le championnat professionnel indien existe. Le club de Mumbaï City a écrasé hier dimanche lors de la dernière journée avant la trêve, les Blasters de Kerala (6-1). Et parmi ces six buts de son équipe, Modou Sougou en a mis un quadruplé. Il porte ainsi son compteur buts à neuf unités.

The #MUMKER Hero of the Match, @papesougou was sensational tonight and completely dismantled the @KeralaBlasters defence by slotting 4⃣ goals past them and making a new #HeroISL record in the process.#LetsFootball #FanBannaPadega pic.twitter.com/gdwsO5kUtu

— Indian Super League (@IndSuperLeague) December 16, 2018