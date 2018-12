Pour le compte de la 6e journée de ligue 2, DUC (12e, 2 pts) et Renaissance (10e, 4 pts) s’affrontaient cette après-midi au stade Amadou Barry. Avec zéro victoire depuis le début de la saison, DUC réussira quand même à obtenir le point du nul.

Le Dakar Université Club peine à décoller depuis l’entame de cette nouvelle saison 2018/2019. Avec seulement 2 petits points obtenus jusqu’ici, DUC recevait ce lundi un adversaire qui va plutôt mieux, Renaissance un peu plus haut au tableau.

C’est un match très serré que nous auront servi les deux équipes, cet après-midi. Comment espérer une rencontre prolifique, si le but de DUC ne sera que le premier cette saison, et que l’adversaire n’en totalisait que 3 unités. Un but partout est le score qui scellera le sort de cette rencontre.

