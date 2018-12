Elton n’est pas encore prêt à fumer le calumet de la paix avec Balla Gaye 2. Pire le lutteur annonce avoir coupé les ponts avec le patron de l’Ecurie Balla Gaye 1 dans un entretien avec le journal Sunulamb repris par wiwsport.com

La supposée rumeur faisant état d’un climat glacial entre Balla Gaye2 et Elton continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. En effet, le lutteur affirme de vouloir ne plus avoir affaire avec le chef de file de l’écurie de Guédiawaye, Balla Gaye 2.

« C’est fini, hein. Une personne capable de t’égorger vivant. Je coupe court à toute relation avec ces méchants.

Ma seule préoccupation du moment, c’est d’éclairer cette situation et de faire en sorte que la loi punisse ces hypocrites animés par l’intention d’anéantir Elton.

wiwsport.com