Depuis la saison dernière, l’arène a connu un nouveau Roi. Pensionnaire de l’écurie Tay Shinger, Eumeu Sène est la cible prisée de tous les lutteurs de sa génération. Mais le Roi des arènes avait déclaré il y a quelques jours, qu’il ne prétendait plus croiser Balla Gaye 2. Avis que son ancien coach, Mamadou JEAN, ne partage pas. Le spécialiste a accordé un entretien à SunuLamb.

Dans un entretien accordé aux confrères de SunuLamb, l’ancien coach d’Eumeu Sène, Mamadou Jean, a donné son avis sur les récentes déclarations de son ancien poulain, de ne plus affronter le fils de Double Less, Balla Gaye 2. Le technicien relativise les propos du roi des arènes et rappelle: « Ce n’est pas la première fois qu’un lutteur fait des déclarations pareilles. Eumeu Sène n’a pas une autre profession. La lutte est son seul métier », rappelle le spécialiste dans les colonnes de SunuLamb.

Avant de finir avec des conseils à l’égard de son ancien poulain, Mamadou donne quelques exemples de combats répétés. « Yékini a croisé Bombardier trois fois, Baboye deux fois, Tyson deux fois…Même si Balla Gaye 2 le terrasse, rien ne va effacer ses deux belles victoires sur lui. Je pense que si on lui propose un bon cachet, il doit pouvoir lutter avec Balla Gaye 2. C’est ma conviction. Sinon, c’est lui qui a dit qu’il est temps qu’on commence avec les Grands contre Petits. Il doit donner l’exemple. Donc, il peut tendre la perche aux jeunes espoirs. Ce que je lui conseille au sujet de Balla Gaye 2, c’est de comprendre que la lutte c’est du business. L’essentiel pour lui, c’est de gagner de l’argent. C’est tout », affirme Mamadou JEAN.

wiwsport.com