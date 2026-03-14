Nicolas Jackson enchaîne. Pour la première fois cette saison, l’attaquant sénégalais va vivre une troisième titularisation consécutive avec le Bayern Munich. Il est aligné par Vincent Kompany pour le choc face au Bayer Leverkusen, ce samedi.

Le sourire retrouvé, Nicolas Jackson peut désormais profiter d’un temps de jeu conséquent au Bayern Munich. Buteur et passeur décisif à chaque fois lors de ses deux derniers matchs, où il suppléait un Harry Kane diminué, l’attaquant sénégalais a encore été choisi par Vincent Kompany pour débuter sur la pointe de l’attaque bavaroise pour le choc sur la pelouse du Bayer Leverkusen, ce samedi (14h30 GMT).

👊 𝐔𝐍𝐒𝐄𝐑𝐄 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋𝐅 𝐆𝐄𝐆𝐄𝐍 𝐋𝐄𝐕𝐄𝐑𝐊𝐔𝐒𝐄𝐍 🔥 pic.twitter.com/nAQePzhezC — FC Bayern München (@FCBayern) March 14, 2026

wiwsport.com