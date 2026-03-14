Après plus de vingt ans passés à l’école de lutte Balla Gaye, le lutteur Balla Gaye 2 compte s’émanciper et fonder sa propre académie de lutte et ainsi former à son tour des champions.

Sous les ordres de son homonyme feu Balla Gaye 1, Balla Gaye 2 est devenu le plus jeune Roi des Arènes de l’histoire (26 ans) et premier lutteur à remporter la couronne d’empereur des arènes. Aujourd’hui encore il reste l’un des lutteurs ayant le plus contribué au rayonnement de ce sport de chez nous qui a également fait de lui l’homme qu’il est devenu.

Ainsi au crépuscule de sa carrière, Oumar Sakho veut renvoyer l’ascenseur à la nouvelle génération et en marchant sur les traces de son homonyme ou de son père feu Double Less fondateur de l’école de lutte Double Less. Dans les colonnes du journal Record, Balla Gaye 2 a indiqué qu’il souhaite créer une académie de lutte pour participer à la formation des futurs champions de l’arène.

“Avec la tournure que la lutte est en train de prendre, il faudra nécessairement une bonne organisation. Il faudra un bon encadrement et une bonne formation pour les jeunes lutteurs. Mon homonyme avait ouvert une école de lutte pour appliquer ses idées et j’ai accepté de me conformer à ses idées. C’est pourquoi je pu devenir un champion et un roi des arènes en un temps record” a-t-il souligné.

À l’image d’écuries comme Jambaar Wrestling Academy dont la tête de file Franc connaît un succès incroyable dans l’arène, Balla Gaye aspire à mettre sur pied une académie moderne qui pourra suivre l’évolution de la lutte sénégalaise.

“C’est important à mes yeux de fonder une académie ou une école de lutte (…) Aujourd’hui on a une fédération et il y’a l’arrivée de canal + dans l’arène pour internationaliser ce sport. C’est une motivation suffisante pour fonder une académie dans laquelle on peut encadrer des jeunes qui suivront ma ligne de conduite …”

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