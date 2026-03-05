La préparation de l’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal se poursuit au Stadium Marius Ndiaye, sous la direction du sélectionneur Cheikh Sarr et de son staff. Pour cette nouvelle séance d’entraînement, treize joueuses ont pris part au travail sur le parquet.

Après une séance disputée la veille avec douze joueuses, dont Amina Ly, Maria Diémé et Sokhna Ndiaye, le groupe s’est renforcé ce jeudi avec l’arrivée de Néné Awa Ndiaye, portant ainsi l’effectif présent à treize joueuses. Parmi les basketteuses présentes figuraient notamment la capitaine Yacine Diop, Victorine Thiaw, Ndioma Kane, Amina Ndong, Mathilde Aïcha Diop, Amina Ly, et Lena Timera.

Présent lors de la séance, l’ancien sélectionneur des Lionnes Abdourahmane Ndiaye, surnommé « Adidas », a assisté à l’entraînement avant de prendre la parole à la fin de la séance pour échanger avec les joueuses.

Les Lionnes poursuivent ainsi leur mise en place tactique et physique en attendant l’arrivée des autres joueuses convoquées pour compléter le groupe. Une deuxième séance d’entraînement est prévue ce soir à 21 heures.

wiwsport.com