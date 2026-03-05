Le passage de Seny Dieng à Sheffield Wednesday touche déjà à sa fin. Arrivé en prêt d’urgence pour pallier la blessure du gardien titulaire, l’international sénégalais va quitter le club anglais et retourner à Middlesbrough F.C.

Le portier Sénégalais de 30 ans avait été recruté pour une courte période afin de remplacer Murphy Cooper, blessé. Son prêt de sept jours avait ensuite été prolongé d’une semaine supplémentaire, le temps que Pierce Charles poursuive sa convalescence.

Désormais rétabli, le jeune gardien devrait retrouver sa place dans les buts ce week-end lors du déplacement à Derby County F.C., ce qui met un terme à la mission de Seny Dieng chez les Owls. L’entraîneur Henrik Pedersen a confirmé que le gardien sénégalais quittera le club ce jeudi. « Il quitte le club après l’entraînement de demain… Nous espérons donc vraiment que Pierce pourra jouer samedi », déclare-t-il.

Ce court passage aura permis à l’international sénégalais de retrouver du temps de jeu. En trois matchs disputés, Seny Dieng n’a toutefois pas réussi à enrayer la mauvaise dynamique de son équipe, qui restait sur une série de dix défaites consécutives et en a enchaîné trois autres avec le gardien sénégalais dans les cages.

Durant ces trois rencontres, il a encaissé sept buts sans parvenir à réaliser le moindre clean sheet. Malgré ces résultats difficiles, ce passage aura surtout offert au portier sénégalais l’opportunité de rejouer, lui qui revenait d’une longue absence de près d’un an en raison d’une grave blessure au tendon d’Achille.

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