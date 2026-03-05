Dans une interview avec Colinterview, qui paraîtra ce dimanche, Romain Saiss, qui a fraîchement pris sa retraite internationale, est revenu sur la Panenka de Brahim Diaz en finale de la CAN. Toujours aussi secoué par le geste du joueur du Real Madrid, l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas ne cache pas son incompréhension.

Le héros devenu zéro. Auteur d’une Panenka totalement manquée au bout du temps additionnel lors de la finale perdue par le Maroc face au Sénégal, Brahim Diaz a raté l’opportunité d’offrir aux Lions de l’Atlas leur première CAN depuis 50 ans, alors qu’il réalisait jusque-là une excellente compétition, devenant notamment le premier joueur à marquer cinq buts sur ses cinq premiers matchs. Après une quinzaine de minutes d’interruption, le milieu offensif du Real Madrid tentait un geste technique particulièrement difficile dans un moment de tension extrême et n’a pas surpris Édouard Mendy, resté au centre de la cage pour capter tranquillement ce pénalty mal exécuté.

S’il aurait fait exprès d’avoir raté, pour remettre un l’équilibre sur un arbitrage raté ? Son désormais ancien coéquipier Romain Saiss, forfait pendant la compétition après le match d’ouverture contre les Comores et qui vient tout juste de prendre sa retraite internationale, réfute totalement cette théorie. « À ce niveau de la compétition, il ne peut pas faire exprès. Il ne faut pas dire des conneries. Il aurait pu être les héros, mais il a voulu être le super-héros. Ça m’emmerde pour lui, parce que ça ternit un peu sa CAN », a jugé l’ex-capitaine des Lions de l’Atlas, qui semble visiblement toujours marqué par cet événement du 18 janvier 2026 à Rabat, lors d’un entretien accordé à Colinterview.

« Est-ce qu’il a eu conscience de tout ça ? »

Dans cette prise de parole, le défenseur d’Al-Sadd, dans le Championnat qatari, s’est confié sur sa réaction juste après le geste de Diaz. « Je me suis dit : »il n’a pas fait ça quand même ». Direct je me suis retourné, je me suis pris la tête à deux mains et je me suis dit : »mais il n’a pas osé faire ça ». Tu peux rater un penalty en finale de CAN. Ça nous est arrivé (…). Ça fait partie du foot. Mais là, quand il a fait la Panenka, j’ai dit, tu ne peux pas faire ça maintenant. J’en souris là, mais sur le coup je ne souriais pas. C’est la dernière seconde. Ça fait 50 ans que tu n’as pas gagné une CAN, 24 ans que tu n’as pas été en finale. Tu es à la maison. Je me suis dit : »vas mettre une praline en plein milieu. Merci, au revoir, on soulève le trophée, on rentre chez nous. Tout le monde est content et on fera la fête »».

Et de poursuivre : « Je me suis dit »est-ce qu’il a eu conscience de tout ça, de cet à côté? ». Depuis ce moment-là, jusqu’à aujourd’hui, je me sens vide. Je n’ai pas pleuré après cette défaite. Je n’ai pas eu cette colère où je me suis sorti de mes gonds pour extérioriser quelque chose et pour passer à autre chose. Je me suis senti vide sur le coup. Depuis ce moment-là, c’est un choc. En gros, c’est un mauvais cauchemar et que je vais me réveiller demain avec soit c’est la finale qui commence, soit c’est le début de la CAN. » Une sortie qui en dit longtemps sur l’état actuel des Marocains. Et Romain Saiss espère que ce geste « serve » à Brahim Diaz « pour la suite. » Le message est passé.

« Il n’a pas osé faire ça ?! »⚡️ Romain Saïss, le capitaine du Maroc raconte son « cauchemar » du pénalty de Brahim Diaz et la finale de la CAN 🇲🇦

Interview à venir prochainement sur Colinterview 👀#Maroc #CAN #Panenka #brahimdiaz #penalty pic.twitter.com/mypypV8GDQ — Colinterview (@Colinterview) March 5, 2026

wiwsport.com