Titularisé aux derniers instants suite au forfait de Wesley Said, Abdallah Sima est en train de porter le RC Lens vers les demi-finales de la Coupe de France.

Décisif en seizièmes de finale et en huitièmes de finale, l’attaquant sénégalais a récidivé face à l’Olympique Lyonnais ce jeudi. Décale par Florian Thauvin sur le côté droit, l’ancien joueur du Slavia Prague a fusillé le portier de l’OL pour permettre aux Lensois de mener 2-0 à la pause au Groupama Stadium, après l’ouverture du score de Thauvin.

C’est son quatrième but de la saison en Coupe de France.

🇫🇷 | Lyon 0 – 2 RC Lens 🚨GOOOAAALLL ! ⚽️ 45+1’ Abdallah Sima makes it two ✅

pic.twitter.com/oX9yelfOGN — Ayuba | Football News (@ayubafootball) March 5, 2026

wiwsport.com