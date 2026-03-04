Boulaye Dia, enfin. Muet depuis 2025, l’attaquant sénégalais a retrouvé le chemin des filets avec la Lazio Rome. Face à l’Atalanta, ce mercredi soir, en demi-finale aller de Coupe d’Italie, le champion d’Afrique a pensé avoir donné un avantage définitivement aux Biancocelesti, mais ces derniers ont finalement concédé le nul 2-2, et tout se jouera au mois d’avril pour une place en finale.

Disparu des radars et hors des plans de son entraîneur depuis plusieurs mois, Boulaye Dia s’est redonné les moyens de se relancer. En sorti de banc en demi-finale aller de Coupe d’Italie ce mercredi, l’attaquant sénégalais a su retrouver le chemin des filets et mettre à une disette de 15 matchs sans marquer avec son club. Son dernier but remontait au 31 août 2025, lors d’une victoire 4-0 contre l’Hellas Vérone.

Lancé à la 76e minute face à l’Atalanta, le champion d’Afrique a marqué dix minutes plus tard, après avoir volé un ballon mal contrôlé par Mario Pasalic. Son deuxième but de la saison n’aura pas été suffisant pour permettre à la Lazio Rome de prendre l’avantage dans ce match aller, puisque la Dea est revenue à 2-2 juste après. Comme sur l’autre demi-finale entre Como et l’Inter (0-0 aller), la place en finale se jouera fin avril.

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